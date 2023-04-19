Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до 4500 квадратных метров

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Глава Дзержинска Иван Носков заявил, что площадь пожара на складе в городе увеличилась до 4,5 тыс. кв. м.
Площадь пожара в Дзержинске увеличилась до 4500 квадратных метров
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Горит склад химической продукции, площадь горения — 4 500 кв. м. Ранг пожара — 2-бис, что означает повышенную сложность тушения», — написал Носков в своём Telegram.

По его словам, он поручил дзержинскому водоканалу отправить на место пожара все имеющиеся у них в распоряжении водовозы, а также обеспечить всех участников тушения сухими пайками.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тыс. кв. м.

Также в ведомстве указали, что для тушения пожара в Дзержинске привлекут авиацию и пожарный поезд.

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