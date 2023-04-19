Площадь пожара в промзоне Дзержинска достигла 4000 квадратных метров
- РИА Новости
«На Автозаводском шоссе наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4 тыс. кв. м», — цитирует собеседника РИА Новости.
Уточняется, что данных о пострадавших пока нет. Тушением возгорания занимаются 32 человека и восемь единиц техники.
Вместе с этим ТАСС со ссылкой на экстренные службы указывает, что в результате пожара произошло полное обрушение конструкций склада.
Ранее сообщалось, что на складе с автомобильными запчастями в подмосковном посёлке Нахабино произошёл пожар.