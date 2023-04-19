Площадь пожара в промзоне Дзержинска достигла 4000 квадратных метров

В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тыс. кв. м.

«На Автозаводском шоссе наблюдается горение склада, по предварительной информации, на площади 4 тыс. кв. м», — цитирует собеседника РИА Новости.

Уточняется, что данных о пострадавших пока нет. Тушением возгорания занимаются 32 человека и восемь единиц техники.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на экстренные службы указывает, что в результате пожара произошло полное обрушение конструкций склада.

Ранее сообщалось, что на складе с автомобильными запчастями в подмосковном посёлке Нахабино произошёл пожар.