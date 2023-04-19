Губернатор Кузбасса Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская»
- РИА Новости
«Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
На месте происшествия работают расчёты военизированной горноспасательной части.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минугля региона, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания.
В ноябре 2021 года ЧП произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.
Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.