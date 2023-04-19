Губернатор Кузбасса Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская»

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская» и возглавил оперштаб, занимающийся координацией действий по ликвидации ЧС.
Губернатор Кузбасса Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская»
  • РИА Новости

«Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

На месте происшествия работают расчёты военизированной горноспасательной части.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минугля региона, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания.

В ноябре 2021 года ЧП произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.

Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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