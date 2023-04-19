Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сохранить доступные цены на билеты

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Росавиация предостерегла авиакомпании от повышения цен и рекомендовала перевозчикам провести тарифообразование на каждом маршруте, чтобы сохранить доступные цены на авиабилеты для граждан.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сохранить доступные цены на билеты
  • РИА Новости

Замглавы ведомства Владимир Потешкин провёл заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок.

«Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на стоимость авиабилетов, которая имеет важное социальное значение. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования... чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что необоснованное повышение цен на авиабилеты недопустимо.

Ранее аналитики выяснили, по каким направлениям в России сильнее всего изменится стоимость перелёта в апреле.

Среди внутренних направлений на первом месте оказался город Иваново: в апреле туда можно улететь всего за 4 тыс. рублей (на 24% ниже мартовской цены).

До этого специалисты рассказали о самых дорогих и дешёвых бронированиях авиа- и ж/д билетов, которые совершили туристы минувшей зимой.

Подробнее — в материале RT.

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