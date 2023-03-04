Названы самые дорогие авиа- и ж/д бронирования этой зимой

Аналитики рассказали о самых дорогих и дешёвых бронированиях авиа- и ж/д-билетов, которые совершили туристы этой зимой. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Первые две строчки заняли путешествия из Москвы бизнес-классом туда и обратно: пятеро туристов отправились в Мале за 2 093 700 рублей, а за 1 867 100 рублей двое слетали в Канкун.

На Мальдивские острова полетели жители Санкт-Петербурга (заказ, состоящий из двух билетов, обошёлся в 1 849 300 рублей) и Иркутска (1 762 500 рублей за двоих пассажиров). Замыкает пятёрку самых дорогих зимних маршрутов рейс из Уфы на Бали — 1 757 400 рублей за двух человек, говорится в исследовании.

Самым бюджетным оказался рейс экономклассом из Казани в Москву, за который турист заплатил 700 рублей.

Как выяснили аналитики, чуть дороже стоил билет из Сочи в Ереван — 780 рублей. Следом идут поездки из Москвы в Волгоград за 800 рублей, из Ульяновска в Москву — за 810 рублей — и из столицы в Санкт-Петербург — за 870 рублей.

Самым дорогим железнодорожным путешествием этой зимы стал заказ из трёх билетов в мягком вагоне поезда из Москвы в Санкт-Петербург и обратно: клиент заплатил за него 184 000 рублей, рассказали специалисты.

На втором месте — поездка в поезде того же класса из столицы в Симферополь: билеты на двоих в одну сторону обошлись пассажиру в 166 300 рублей. Следом идёт путешествие троих человек в «Сапсане» из Северной столицы в Москву с возвращением — 160 900 рублей.

В пятёрку также вошли поездки в обе стороны в мягких вагонах из Москвы в Сочи (два человека — 148 000 рублей) и из Ростова-на-Дону в Москву (заказ из четырёх билетов стоил 123 600 рублей).

Многим путешественникам удалось приобрести билеты на поезд дешевле 500 рублей. Самым выгодным оказалась поездка из Краснодара в Сочи в плацкарте стоимостью 380 рублей.

Ранее сообщалось, что Сочи и Стамбул вошли в список самых востребованных у россиян турнаправлений на весну.