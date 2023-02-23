Опрос: Сочи и Стамбул вошли в список востребованных у россиян турнаправлений на весну

Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы россиян с 1 марта по 31 мая и выяснили, что весной 2023 года жители страны больше всего хотели бы посетить Сочи и Стамбул. Подробнее с результатами исследования ознакомился RT.

Как уточняется, Сочи стал самым популярным городом, куда хотели бы полететь россияне этой весной, — 17,8% от всего объёма поисков авиабилетов. Ночь в трёхзвёздочном отеле в городе-курорте обойдётся минимум в 1,5 тыс. рублей, добавили аналитики.

На втором месте оказалась Москва с 14,9%. Номер в гостинице столицы будет стоить не менее 1,7 тыс. рублей в сутки. Третью строчку занял Петербург с 12,2%. Здесь найти отель можно примерно за 1,6 тыс. рублей в день.

В топ направлений по России также вошли Минеральные Воды (5,6% и от 1,8 тыс. рублей за ночь в отеле), Калининград (5,4%, от 2,6 тыс. рублей), Махачкала (3,4%, от 2,5 тыс. рублей), Казань (3,3%, от 2,9 тыс. рублей), Екатеринбург (2,4%, от 1,8 тыс. рублей), Уфа (2,1%, от 2 тыс. рублей) и Новосибирск (1,9%, от 1,7 тыс. рублей).

Из зарубежных направлений самым востребованным весной у россиян стал Стамбул: на него приходится 8,8% от поисковых запросов. Стоимость ночи в трёхзвёздочном отеле там начинается от 2,1 тыс. рублей.

Второе место у Еревана — 7,4%, стоимость суток в городском отеле составит примерно 2,7 тыс. рублей. Третье место занял Дубай — 5,9% и 3,1 тыс. рублей за ночь в гостинице.

Замыкают пятёрку тайский остров Пхукет — 5,5%, 1,6 тыс. рублей, и Бангкок — 5,2%, 1 тыс. рублей.

На период с марта по май 2023 года у россиян пользуются спросом и другие зарубежные города: Анталья (4,3%, от 2,5 тыс. рублей за сутки в отеле), Ташкент (4,0%, от 3,7 тыс. рублей), Баку (3,6%, от 1,7 тыс. рублей), Тель-Авив (2,5%, от 7,5 тыс. рублей) и Коломбо (2,3%, от 1,3 тыс. рублей).

Ранее аналитики выяснили, что летом 2023 года около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления, а 7% — на билеты за границу.