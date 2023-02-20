Узнать больше

Аналитики выяснили, по каким направлениям запланировано больше всего перелётов этим летом

Короткая ссылка
RT
Аналитики выяснили, что летом 2023 года около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления, а 7% — на билеты за границу.
Аналитики выяснили, по каким направлениям запланировано больше всего перелётов этим летом
  • Gettyimages.ru

В топ-5 направлений внутри России входят маршруты Москва — Сочи, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Калининград, Екатеринбург — Сочи и Новосибирск — Сочи.

Также в топ-20 вошли, к примеру, направления Тюмень — Сочи, Красноярск — Сочи, Самара — Сочи, Омск — Сочи, Казань — Сочи, Нижний Новгород — Сочи, отмечается в исследовании сервиса путешествий Туту.ру.

За билет по маршруту Москва — Сочи платят в среднем 16 838 рублей туда-обратно, по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — 21 201 рубль в обе стороны.

У путешественников из Москвы, помимо Сочи и Калининграда, востребованы авиабилеты в Минеральные Воды, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Махачкалу, Иркутск, Владивосток и Горно-Алтайск. Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Сочи, отдают предпочтение Новосибирску и Калининграду.

Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников по бронированиям на лето 2023 года пока лидируют маршруты Москва — Баку, Москва — Анталья, Москва — Стамбул, Москва — Ташкент и Москва — Ереван.

За билет в Баку платят в среднем 27,8 тыс. рублей туда-обратно, в Ташкент — 17 тыс. рублей туда-обратно, в Ереван — 29,5 тыс. рублей, в Стамбул — 34,4 тыс. рублей, а в Анталью — 43,2 тыс. рублей в обе стороны.

Ранее аналитики рассказали, что во время длинных февральских выходных порядка 14% самостоятельных российских туристов планируют отправиться в страны ближнего зарубежья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить