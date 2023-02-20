Аналитики выяснили, по каким направлениям запланировано больше всего перелётов этим летом

Аналитики выяснили, что летом 2023 года около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления, а 7% — на билеты за границу.

В топ-5 направлений внутри России входят маршруты Москва — Сочи, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Калининград, Екатеринбург — Сочи и Новосибирск — Сочи.

Также в топ-20 вошли, к примеру, направления Тюмень — Сочи, Красноярск — Сочи, Самара — Сочи, Омск — Сочи, Казань — Сочи, Нижний Новгород — Сочи, отмечается в исследовании сервиса путешествий Туту.ру.

За билет по маршруту Москва — Сочи платят в среднем 16 838 рублей туда-обратно, по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — 21 201 рубль в обе стороны.

У путешественников из Москвы, помимо Сочи и Калининграда, востребованы авиабилеты в Минеральные Воды, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Махачкалу, Иркутск, Владивосток и Горно-Алтайск. Путешественники из Санкт-Петербурга, помимо Сочи, отдают предпочтение Новосибирску и Калининграду.

Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников по бронированиям на лето 2023 года пока лидируют маршруты Москва — Баку, Москва — Анталья, Москва — Стамбул, Москва — Ташкент и Москва — Ереван.

За билет в Баку платят в среднем 27,8 тыс. рублей туда-обратно, в Ташкент — 17 тыс. рублей туда-обратно, в Ереван — 29,5 тыс. рублей, в Стамбул — 34,4 тыс. рублей, а в Анталью — 43,2 тыс. рублей в обе стороны.

Ранее аналитики рассказали, что во время длинных февральских выходных порядка 14% самостоятельных российских туристов планируют отправиться в страны ближнего зарубежья.