Названы направления по России, куда наиболее изменилась стоимость перелёта весной

Аналитики выяснили, по каким направлениям в России сильнее всего изменится стоимость перелёта в апреле. Среди внутренних направлений на первом месте оказался город Иваново: в апреле туда можно улететь всего за 4 тыс. рублей (на 24% ниже мартовской цены).

Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении RT).

Следом идёт Петропавловск-Камчатский, куда удастся добраться за 15 тыс. рублей — это на 14,2% меньше, чем в марте.

Третью строчку рейтинга занимает Кемерово: перелёт туда в середине весны обойдётся примерно в 8 тыс. рублей — это на 11,6% дешевле, чем в предыдущем месяце.

В топ-10, по данным сервиса, также вошли Петрозаводск (цена авиабилета в Карелию снизилась на 9,5% и составила 5,1 тыс. рублей), Иркутск (-9,1%, 6,1 тыс. рублей), Братск (-8,6%, 13,3 тыс. рублей), Норильск (-8,3%, 14,2 тыс. рублей), Якутск (−6,2%, 13,6 тыс. рублей), Надым (-4,1%, 9,7 тыс. рублей) и Новокузнецк (-2,8%, 8,1 тыс. рублей).

Ранее аналитики рассказали о самых дорогих и дешёвых бронированиях авиа- и ж/д билетов, которые совершили туристы минувшей зимой.

Подробнее — в материале RT.