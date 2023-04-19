Глава Минобрнауки Фальков: в новой системе высшего образования будет три ступени

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В новой российской системе высшего образования будет три ступени, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки Фальков: в новой системе высшего образования будет три ступени
  • © Минобрнауки России

«Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырёх до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)», — цитирует РИА Новости презентацию.

Как уточняется, специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку кадров, а доступ к нему будет открыт только для тех, кто завершил базовое высшее образование.

Также Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.

Ранее Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, заявил, что всё большее значение в обеспечении развития страны и благополучия населения имеют кадры высшей квалификации, прошедшие послевузовскую профподготовку.

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