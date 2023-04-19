Глава Минобрнауки Фальков: в новой системе высшего образования будет три ступени

В новой российской системе высшего образования будет три ступени, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырёх до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)», — цитирует РИА Новости презентацию.

Как уточняется, специализированное высшее образование обеспечит углублённую подготовку кадров, а доступ к нему будет открыт только для тех, кто завершил базовое высшее образование.

Также Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.

Ранее Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, заявил, что всё большее значение в обеспечении развития страны и благополучия населения имеют кадры высшей квалификации, прошедшие послевузовскую профподготовку.