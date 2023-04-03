Декан Селезнёв рассказал о важности образования высших достижений

Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, заявил, что всё большее значение в обеспечении развития страны и благополучия населения играют кадры высшей квалификации, прошедшие послевузовскую профподготовку.

«Это может быть второе высшее образование, аспирантура, докторантура, стажировки или серьёзные, неформальные программы повышения квалификации. Поэтому именно качество и количество кадров самой высокой квалификации будет определять развитие страны в будущем», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как считает Селезнёв, высшая школа должна играть роль прочного и надёжного фундамента последующей подготовки.

«В то же время совершенно очевидно, что в фокусе внимания должно быть именно развитие системы послевузовской образовательный мобильности», — отметил он.

Эксперт добавил, что успешность образования высших достижений связана с его практической ориентацией.

«Российская наука должна быть максимально ориентирована на практический результат в части экономического и технологического развития, социальной и политической устойчивости страны», — заключил он.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.