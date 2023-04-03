Декан Селезнёв рассказал о важности образования высших достижений
- РИА Новости
«Это может быть второе высшее образование, аспирантура, докторантура, стажировки или серьёзные, неформальные программы повышения квалификации. Поэтому именно качество и количество кадров самой высокой квалификации будет определять развитие страны в будущем», — цитирует эксперта «Российская газета».
Как считает Селезнёв, высшая школа должна играть роль прочного и надёжного фундамента последующей подготовки.
«В то же время совершенно очевидно, что в фокусе внимания должно быть именно развитие системы послевузовской образовательный мобильности», — отметил он.
Эксперт добавил, что успешность образования высших достижений связана с его практической ориентацией.
«Российская наука должна быть максимально ориентирована на практический результат в части экономического и технологического развития, социальной и политической устойчивости страны», — заключил он.
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