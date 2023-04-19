Омские органы опеки забрали дочь у напавшей на медсестру блогерши

Короткая ссылка
Омские органы опеки забрали пятимесячную дочь у блогерши Евы Абрамович, которая напала на медсестру.
Омские органы опеки забрали дочь у напавшей на медсестру блогерши
  • globallookpress.com

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

«Ребёнок изъят из семьи и помещён в детский дом. Предварительно, никаких телесных повреждений у девочки не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Блогерша была доставлена в больницу в состоянии алкогольного опьянения. По факту нападения на медсестру возбуждено уголовное дело, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии задержали 41-летнюю уроженку Волгоградской области за участие в преступной группе, которая для получения незаконных выплат изготавливала поддельные документы, содержащие ложные сведения о рождении детей и потере их кормильца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить