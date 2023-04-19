Омские органы опеки забрали дочь у напавшей на медсестру блогерши
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
«Ребёнок изъят из семьи и помещён в детский дом. Предварительно, никаких телесных повреждений у девочки не обнаружено», — заявили в ведомстве.
Блогерша была доставлена в больницу в состоянии алкогольного опьянения. По факту нападения на медсестру возбуждено уголовное дело, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии задержали 41-летнюю уроженку Волгоградской области за участие в преступной группе, которая для получения незаконных выплат изготавливала поддельные документы, содержащие ложные сведения о рождении детей и потере их кормильца.