В Ингушетии возбудили дело против женщины за получение незаконных выплат из ПФР
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области.
Группа подготовила более 50 таких документов с 2019 года, что привело к незаконным платежам в различных регионах России.
При обыске изъяты поддельные печати, поддельные комплекты документов с нотариально заверенными доверенностями, паспорта физических лиц, по которым планировалось изготовление поддельных документов.
В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело. Ведётся расследование.
Ранее Newinform сообщал, что в Иркутской области полиция пресекла деятельность двух незаконных майнинговых ферм.