В Ингушетии возбудили дело против женщины за получение незаконных выплат из ПФР

В Ингушетии задержали 41-летнюю уроженку Волгоградской области за участие в преступной группе, которая для получения незаконных выплат из Пенсионного фонда изготавливала поддельные документы, содержащие ложные сведения о рождении детей и потере их кормильца.

Об этом сообщает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области.

Группа подготовила более 50 таких документов с 2019 года, что привело к незаконным платежам в различных регионах России.

При обыске изъяты поддельные печати, поддельные комплекты документов с нотариально заверенными доверенностями, паспорта физических лиц, по которым планировалось изготовление поддельных документов.

В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело. Ведётся расследование.

Ранее Newinform сообщал, что в Иркутской области полиция пресекла деятельность двух незаконных майнинговых ферм.