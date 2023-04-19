Родственник погибшей в Балашихе женщины рассказал, что она пила таблетки

Погибшая в Балашихе женщина не обращалась за помощью к специалистам, но пила таблетки. Об этом RT рассказал её дальний родственник Антон.

Он уточнил, что женщина сильно переживала из-за происходящего на родине. Как сообщается, она приехала из Луганска.

«По ночам не спала… Нервное напряжение. Диагноза не стояло. Таблетки какие-то пила, но не знаем какие. Она никого к себе не подпускала особо», — заявил он.

18 апреля на козырьке одного из домов в Балашихе было найдено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты.

По факту исчезновения её трёхлетней дочери возбуждено уголовное дело. Позднее тело ребёнка было найдено в нише над козырьком подъезда дома.