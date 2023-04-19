СК возбудил дело по факту исчезновения ребёнка в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёхлетней девочки в подмосковной Балашихе после того, как её мать погибла при падении с высоты. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Отмечается, что 18 апреля на козырьке одного из домов в Балашихе было найдено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты.

«В ходе проверки установлено, что трёхлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области доложить о расследовании обстоятельств гибели ребёнка, который умер в результате нападения собак.