СК возбудил дело по факту исчезновения ребёнка в Балашихе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёхлетней девочки в подмосковной Балашихе после того, как её мать погибла при падении с высоты. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК возбудил дело по факту исчезновения ребёнка в Балашихе
  • © Следственный комитет РФ

Отмечается, что 18 апреля на козырьке одного из домов в Балашихе было найдено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты. 

«В ходе проверки установлено, что трёхлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области доложить о расследовании обстоятельств гибели ребёнка, который умер в результате нападения собак.

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