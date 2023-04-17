Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребёнка в результате нападения собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области доложить о расследовании обстоятельств гибели ребёнка, который умер в результате нападения собак.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека) и частью второй статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома, ребёнок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведомство проверит действия лиц, ответственных за отлов бродячих животных.