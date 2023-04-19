В России предлагают обязать бизнес утилизировать 100% упаковки с 2027 года

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Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство предложило обязать российский бизнес утилизировать весь объём выпущенной упаковки с 1 января 2027 года.
В России предлагают обязать бизнес утилизировать 100% упаковки с 2027 года
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Соовтетствующее заявление она сделала на правительственном часе в Госдуме.

«Мы предложили прямо в законе установить обязанность по утилизации всего объёма выпущенной упаковки с 1 января 2027 года и ввели требования к утилизаторам — основным исполнителям расширенной ответственности производителей и импортеров», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что данный законопроект будет рассмотрен на текущей неделе на заседании правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Башкирии до конца 2025 года планируют построить два объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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