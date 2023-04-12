В Башкирии построят два предприятия по обращению с ТКО

В Башкирии до конца 2025 года планируют построить два объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 млрд рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тыс. т в год, утилизации — 73 тыс. т в год», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, создание предприятий позволит приблизить регион к достижению показателей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.