В Башкирии построят два предприятия по обращению с ТКО

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В Башкирии до конца 2025 года планируют построить два объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В Башкирии построят два предприятия по обращению с ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 млрд рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тыс. т в год, утилизации — 73 тыс. т в год», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, создание предприятий позволит приблизить регион к достижению показателей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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