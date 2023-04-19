Терапевт Голубкова назвала сбалансированное питание одним из методов профилактики инфаркта

Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова рассказала о методах профилактики инфаркта. В частности, она посоветовала поддерживать здоровый вес и правильно питаться.

Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач рекомендовала сделать акцент на фрукты, овощи, постный белок и цельное зерно. Не менее важным Голубкова считает отказ от вредных привычек и малоподвижного образа жизни. Как отметила эксперт, особое внимание стоит уделить и своему психологическому состоянию. Кроме того, важно регулярно проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление. Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.