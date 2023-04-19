Терапевт Голубкова назвала сбалансированное питание одним из методов профилактики инфаркта

Короткая ссылка
Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова рассказала о методах профилактики инфаркта. В частности, она посоветовала поддерживать здоровый вес и правильно питаться.
Терапевт Голубкова назвала сбалансированное питание одним из методов профилактики инфаркта
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач рекомендовала сделать акцент на фрукты, овощи, постный белок и цельное зерно.

Не менее важным Голубкова считает отказ от вредных привычек и малоподвижного образа жизни.

Как отметила эксперт, особое внимание стоит уделить и своему психологическому состоянию.

Кроме того, важно регулярно проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить