Терапевт Голубкова назвала сбалансированное питание одним из методов профилактики инфаркта
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач рекомендовала сделать акцент на фрукты, овощи, постный белок и цельное зерно.
Не менее важным Голубкова считает отказ от вредных привычек и малоподвижного образа жизни.
Как отметила эксперт, особое внимание стоит уделить и своему психологическому состоянию.
Кроме того, важно регулярно проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.