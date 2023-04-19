МВД: за фото ветеранов на автотранспорте во время «Бессмертного полка» штрафовать не будут

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Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что фотографии на автомобилях при проведении нового формата акции «Бессмертный полк» не будут считаться правонарушением, штрафовать водителей не станут.
МВД: за фото ветеранов на автотранспорте во время «Бессмертного полка» штрафовать не будут
  • РИА Новости

«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», — цитируют её «Известия».

В МВД уточнили, что изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.

Фото рекомендовано размещать на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Ранее стало известно, что фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт акции.

18 апреля сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в этом году в России не будет.

Также появилась информация, что марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии 9 мая.

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