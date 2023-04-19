В СК сообщили об обнаружении тела пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки

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Тело пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки нашли в нише над козырьком подъезда дома. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области.
В СК сообщили об обнаружении тела пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки
  • globallookpress.com

«В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда», — говорится в заявлении.

Девочка, по предварительным данным, выпала из окна вместе с матерью.

Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки.

Тело её матери с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено на козырьке подъезда во вторник, 18 апреля.

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