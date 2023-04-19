В СК сообщили об обнаружении тела пропавшей в Балашихе трёхлетней девочки
- globallookpress.com
«В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда», — говорится в заявлении.
Девочка, по предварительным данным, выпала из окна вместе с матерью.
Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки.
Тело её матери с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено на козырьке подъезда во вторник, 18 апреля.