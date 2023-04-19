RT: пропавшая девочка из Балашихи могла не выходить из дома, куда зашла вместе с мамой
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Собеседник добавил, что ребёнок «как сквозь землю провалился». В поисках задействованы полиция, следователи и волонтёры «ЛизаАлерт».
«Пока абсолютно никаких зацепок. Единственное сейчас — внимательно отсматривать записи с камер, в том числе с соседних домов. Пока выходит, что из дома ребёнок не выходил», — заявил источник.
Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки.
Тело её матери с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено на козырьке подъезда во вторник, 18 апреля.