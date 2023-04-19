Невролог Гончарова связала нарушение сна у детей с проблемами микроклимата дома

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Детский невролог ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Евгения Гончарова рассказала о возможных причинах нарушения сна у несовершеннолетних. По её словам, ими могут быть проблемы с микроклиматом дома.
Невролог Гончарова связала нарушение сна у детей с проблемами микроклимата дома
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что важно обращать внимание на влажность и сухость воздуха, а также на то, холодно или жарко в помещении.

Среди других причин — слишком насыщенный день, чрезмерная физическая, умственная и эмоциональная нагрузка.

«Данные факторы могут быть скорректированы самостоятельно. Если при изменении ритма жизни сон не восстанавливается, то крайне важно посетить невролога и сомнолога для дальнейшего исследования и помощи», — отметила Гончарова.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

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