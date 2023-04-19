Восемь Ту-22М3 совершили учебно-боевые полёты в рамках проверки боеготовности ТОФ

Восемь ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 совершили учебно-боевые полёты над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом заявили в Минобороны России.

globallookpress.com

«Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей», — говорится в сообщении. Отмечается, что манёвры проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, самолёты не нарушают границы зарубежных государств. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.