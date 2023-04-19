В Крыму заявили, что итогом СВО должно стать возвращение в Россию земель Причерноморья

Итогом спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Уверен, на этом (присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. — RT) возвращение Новороссии не закончено. Оно должно вернуть Русский мир к его естественным границам — тем самым, на которые он вышел при Екатерине II», — сказал Константинов РИА Новости.

По словам главы крымского парламента, возвращение территории северного Причерноморья, включая Николаевскую и Одесскую области, будет гарантией стратегической безопасности России.

Ранее Константинов заявил, что Украина должна лишиться выхода к Чёрному морю.

С момента прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада.

Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ, заявил, что переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар.