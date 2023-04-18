Московский авиационный институт перешёл на дистанционное обучение из-за вспышки кори

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Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая из-за вспышки кори.
Московский авиационный институт перешёл на дистанционное обучение из-за вспышки кори
  • РИА Новости

В заявлении на сайте вуза сказано, что для предупреждения распространения заболевания среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года обучение на основной территории вуза (Волоколамское шоссе, д. 4) будет проходить в дистанционном формате.

Уточняется, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате.

Кроме того, доступ на основную территорию университета будет возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.

Ранее педиатр Лусине Чеботарёва предупредила, что симптомы кори на первом этапе могут напоминать симптомы гриппа, из-за чего люди часто путают эти болезни.

13 апреля профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что в России не будет эпидемии кори.

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