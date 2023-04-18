ФНПР призвала Госдуму разрешить безработным предпенсионерам досрочно выходить на пенсию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением о внесении изменений в готовящийся ко второму чтению проект закона «О занятости населения». Об этом пишет газета «Ведомости».

Соответствующий документ направлен в Министерство труда и социальной защиты и в нижнюю палату российского парламента.

По данным издания, ФНПР предлагает разрешить безработным россиянам, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, досрочно выходить на пенсию в том случае, если служба занятости не устроит их на работу в течение года.

Кроме того, профсоюзы выступают за то, чтобы предусмотреть в законопроекте понятия «частично безработный» и «частично занятый».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тыс. человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.