ФНПР призвала Госдуму разрешить безработным предпенсионерам досрочно выходить на пенсию
- РИА Новости
Соответствующий документ направлен в Министерство труда и социальной защиты и в нижнюю палату российского парламента.
По данным издания, ФНПР предлагает разрешить безработным россиянам, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, досрочно выходить на пенсию в том случае, если служба занятости не устроит их на работу в течение года.
Кроме того, профсоюзы выступают за то, чтобы предусмотреть в законопроекте понятия «частично безработный» и «частично занятый».
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тыс. человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.