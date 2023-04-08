Голикова: число зарегистрированных безработных с начала года снизилось на 23 тысячи

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Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тыс. человек.
Голикова: число зарегистрированных безработных с начала года снизилось на 23 тысячи
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше, чем в начале года», — цитирует её РИА Новости.

Голикова уточнила, что количество вакансий превышает 1,5 млн.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.

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