Голикова: число зарегистрированных безработных с начала года снизилось на 23 тысячи
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше, чем в начале года», — цитирует её РИА Новости.
Голикова уточнила, что количество вакансий превышает 1,5 млн.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.