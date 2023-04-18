Психологи рассказали, что проблема выгорания по-прежнему актуальна для россиян

По данным платформ «Ясно», Zigmund.Online и YouTalk, россияне стали реже обращаться за профессиональной помощью с признаками выгорания на работе, однако такая проблема для жителей страны всё ещё остаётся актуальной.

Об этом сообщает Life.ru.

В Zigmund.Online уточнили, что чаще всего с проблемой выгорания приходят в январе и феврале. Так, за первые месяцы 2023 года количество подобных запросов выросло на 19% относительно ноября и декабря 2022-го.

При этом доля таких жалоб сократилась — с 7,4% в 2021 году до 6,9% в 2022-м.

В YouTalk отмечают, что не все распознают выгорание и не соотносят с ним чувство истощения. Выгорание также легко спутать со стрессом или усталостью от работы. Стоит понимать, что оно не проходит, например, после отпуска или отдыха от трудовой деятельности.

Психологи из «Ясно» предупреждают: справиться с подобным состоянием непросто, иногда приходится кардинально менять сферу деятельности или формат работы.

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