Хакеры RaHDit заявили, что раскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО

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Хакерская группа RaHDit заявила, что раскрыла связанную с Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram. Отмечается, что численность подписчиков оценивается в 5—6 млн.
Хакеры RaHDit заявили, что раскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket

«Каналы сгруппированы по тематике, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики», — сообщил РИА Новости представитель группы.

Отмечается, что среди попавших в список есть крупные каналы более чем с 500 тыс. подписчиков. Также опубликованы данные админов. Есть и информация на куратора от СБУ.

Ранее RaHDit выяснила личность украинского хирурга, который рассказывал, что вырезает органы у российских военнопленных.

Хакеры также опубликовали на портале «НемеZида» документы, в которых говорится о работе обвиняемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Натальи Вовк в Нацгвардии Украины.

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