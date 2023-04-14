Хакеры RaHDit установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга

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Хакерская группировка RaHDit выяснила личность украинского хирурга, который рассказывал, что вырезает органы у российских военнопленных.

По её данным, этим человеком является Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины.

Установлено, что он служил в украинской Нацгвардии в 2014-2015 годах.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, который представляется украинским полевым хирургом, рассказывает, что он вырезает российским раненым солдатам органы, чтобы потом их продать на чёрном рынке.

На видео мужчина не скрывает ненависти к русским и говорит, что делает операции без обезболивающих препаратов и «балдеет от этого».

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