СК проверит сообщения об издевательствах украинского хирурга над российскими военными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о том, что мужчина, который представился украинским хирургом полевой медицинской службы, неоднократно мучил раненых российских военнослужащих.

«В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим Российской Федерации вместо оказания квалифицированной медицинской помощи», — напомнили в пресс-службе СК.

Также украинский хирург призвал к проявлению жестокости в отношении граждан России, отметили там.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, который представляется украинским полевым хирургом, рассказывает, что он вырезает российским раненым солдатам органы, чтобы потом их продать на чёрном рынке.

На видео мужчина не скрывает ненависти к русским и говорит, что делает операции без обезболивающих препаратов и «балдеет от этого».