В Москве открыли современный центр ЭКМО для лечения пациентов с пневмонией

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила об открытии в столице Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) на базе Инфекционной клинической больницы №1.

«Мы открыли Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации в Инфекционной клинической больнице №1. Это первый московский инфекционный стационар, в котором заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией», — цитирует Ракову «Москва 24».

Уточняется что ранее для лечения людей с инфекционными заболеваниями, находящихся в критическом состоянии, здесь использовали аппараты ИВЛ, возможности которых были ограниченны.

Новые аппараты ЭКМО более эффективны для лечения вирусной или бактериальной пневмонии.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.