Иммунолог Фоминых напомнила, что клён и тополь провоцируют аллергию в мае

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр сети «СМ-Клиника» для детей Мария Фоминых перечислила основные аллергены, которые активны в мае.

К основным аллергенам мая относятся пыльца берёзы, тополя, клёна, ивы, вяза и ясеня, сообщила врач «Известиям».

Цветение берёзы продолжается в среднем до середины апреля, однако в случае заморозков может продлиться до конца мая.

«Кроме того, в конце мая зацветают сосна и дуб. Также при потеплении до +18…+25 °С на опавшей листве начинается размножение спор плесневых грибов Alternaria tenuis. Наряду с пыльцой берёзы, это основные причины обострения аллергических заболеваний (астмы, ринита, конъюнктивита и других)», — подчеркнула Фоминых.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.