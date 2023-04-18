В Москве для определения места жительства призывников используют видеонаблюдение

В Москве для установления места жительства призывников используется система видеонаблюдения, сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — цитирует ТАСС Локтева.

По его словам, организации, в которых призывники работают, предоставляют в военкоматы сведения о них.

Также образовательные организации помогают определить место обучения призывника.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.