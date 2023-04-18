В Москве для определения места жительства призывников используют видеонаблюдение

Короткая ссылка
В Москве для установления места жительства призывников используется система видеонаблюдения, сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — цитирует ТАСС Локтева.

По его словам, организации, в которых призывники работают, предоставляют в военкоматы сведения о них.

Также образовательные организации помогают определить место обучения призывника.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить