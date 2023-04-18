Военком Локтев: в рамках весенней кампании призовут более 5 тысяч москвичей
«В ходе весенней призывной кампании 2023 года в Москве на военную службу будет призвано свыше 5 тыс. москвичей», — цитирует ТАСС Локтева.
Он отметил, что в столице работают 147 призывных комиссий.
Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.