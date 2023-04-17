В Ставропольском крае перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в серии разбоев

В Ставропольском крае перед судом предстанут трое участников банды, которых обвиняют в серии разбоев.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что в конце ноября 2020 года на территории Ставропольского края и КЧР действовала вооружённая организованная преступная группа — банда, в которую входили не менее десяти человек», — заявили в ведомстве.

В январе — феврале 2021 года фигуранты совершали вооружённые нападения на жителей Пятигорска и Ставрополя. Они требовали у жертв деньги и ценные вещи.

От преступных действий пострадали четыре человека.

Все материалы уголовного дела переданы в Ставропольский краевой суд, передаёт newstracker.ru. Один из фигурантов ранее был осуждён, в отношении ещё шестерых продолжается судебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанут жители Оренбургской области, обвиняемые в мошенничестве.