В Крыму перед судом предстанут жители Оренбургской области, обвиняемые в мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Установлено, что один из оренбуржцев познакомился с жителем Крыма, против которого полиция расследовала уголовное дело о мошенничестве, и представился сотрудников ФСБ России. Он предложил помочь избежать ответственности за вознаграждение в размере 4 млн рублей.
Житель Оренбургской области также обратился к земляку, бывшему военнослужащему, который тоже пообещал помочь.
Преступную схему выявили оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России. Подозреваемых задержали в Москве.
Расследование уголовного дела завершено.
Ранее сообщалось, что в Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в похищении средств с банковских счетов граждан.