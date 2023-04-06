В Крыму перед судом предстанут жители Оренбургской области, обвиняемые в мошенничестве

В Симферополе перед судом предстанут двое жителей Оренбургской области, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает «Крым 24».

Установлено, что один из оренбуржцев познакомился с жителем Крыма, против которого полиция расследовала уголовное дело о мошенничестве, и представился сотрудников ФСБ России. Он предложил помочь избежать ответственности за вознаграждение в размере 4 млн рублей.

Житель Оренбургской области также обратился к земляку, бывшему военнослужащему, который тоже пообещал помочь.

Преступную схему выявили оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России. Подозреваемых задержали в Москве.

Расследование уголовного дела завершено.

Ранее сообщалось, что в Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в похищении средств с банковских счетов граждан.