В Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в мошенничестве

В Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в похищении средств с банковских счетов граждан.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

От действий злоумышленников пострадали 20 человек. Сумма ущерба оценивается в 12 млн рублей.

Фигуранты предлагали разместить деньги на площадках финансового рынка Forex. Они вводили потерпевших в заблуждение о необходимости выполнения действий на их компьютерах и получали удалённый доступ к технике.

«После граждане самостоятельно переводили средства на счета иностранных банков либо мошенники совершали хищение без их ведома», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.