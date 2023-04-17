Эндокринолог Тамчук рассказала о причинах избыточной жажды

Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Анна Тамчук рассказала, почему возникает избыточная жажда.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что жажда может развиваться на фоне чрезмерной потливости. Жажда возникает и на фоне употребления некоторых медикаментов.

Тамчук советует обращать внимание на соблюдение здорового образа жизни. Прежде всего рекомендуется скорректировать питание и продумать вопросы физической активности.

Если ситуация не меняется и пить по-прежнему хочется слишком много, то желательно обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.