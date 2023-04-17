Военком Москвы заявил о планах протестировать рассылку цифровых повесток в весенний призыв

В рамках весеннего призыва в Москве планируется провести тестовую рассылку повесток через портал Госуслуг, сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Об этом он в пресс-центре «Московского комсомольца».

«Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через смс-сообщения и в телефонном режиме», — сказал он.

По словам Локтева, это станет единственным отличием весеннего призыва 2023 года от предыдущих.

В беседе с ТАСС военком уточнил, что тестирование сервиса цифровых повесток возможно только после принятия соответствующего постановления правительства России.

Как ранее заявили в Генштабе ВС России, отправка призывников в пункты дислокации на российской территории в рамках весенней кампании начнётся 20 апреля.

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет, подчеркнули там.

В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.