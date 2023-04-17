RT: проблемы со здоровьем Навального вызваны его голодовкой

По данным источника RT во ФСИН, сообщения западных СМИ об «отравлении» Алексея Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, не соответствуют действительности.

Проблемы со здоровьем у него, по словам собеседника RT, вызваны длительной голодовкой, которая обострила уже имеющиеся хронические заболевания.

Об этом в разговоре с редакцией он сообщил после публикаций ряда западных СМИ о том, что Алексея Навального якобы медленно «травят» во владимирской колонии ИК-6, ссылаясь при этом на его пресс-секретаря Киру Ярмыш*.

Утверждалось также, что на прошлой неделе оппозиционеру в колонии вызывали бригаду скорой помощи.

По данным источника RT во ФСИН, у Навального действительно были проблемы со здоровьем, однако они были вызваны тем, что основатель ФБК** уже длительное время добровольно держит голодовку — в результате чего обострились хронические заболевания почек и печени.

По данным источника, Навальный был осмотрен врачами, которые сняли приступ, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Как ранее сообщал RT, Алексей Навальный, отбывающий наказание по делам о мошенничестве и неуважении к суду, стал фигурантом нового уголовного дела. Ему инкриминируют призывы к терроризму и координацию экстремистского сообщества.



* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.



** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.