Юрист Ярмуш: надругательство над паспортом можно расценить как унижение чести граждан

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала разработку законопроекта об уголовной ответственности за надругательство над паспортом Российской Федерации.

«Это не просто некий документ, который удостоверяет личность, это документ, который доказывает гражданство Российской Федерации, и любое надругательство над паспортом может расцениваться не как порча личных документов, а как акт унижения чести и достоинства российских граждан», — объяснила Ярмуш.

Как подчеркнула юрист, речь идёт о публичных актах.

«Надругательство — всегда как публичный акт, как определённый вызов. Если кто-то будет производить действия, которые могут быть расценены как надругательство над паспортом (а обычно это делается для какого-то резонанса), это показывает желание человека оскорбить российское гражданство, Российскую Федерацию, российских граждан», — отметила собеседница RT.

Она также добавила, что лишение свободы — «справедливое наказание за подобные злонамеренные действия».

Ранее стало известно о том, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за надругательство над паспортом гражданина Российской Федерации.