Юрист Ярмуш: надругательство над паспортом можно расценить как унижение чести граждан

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала разработку законопроекта об уголовной ответственности за надругательство над паспортом Российской Федерации.
Юрист Ярмуш: надругательство над паспортом можно расценить как унижение чести граждан
  • РИА Новости

«Это не просто некий документ, который удостоверяет личность, это документ, который доказывает гражданство Российской Федерации, и любое надругательство над паспортом может расцениваться не как порча личных документов, а как акт унижения чести и достоинства российских граждан», — объяснила Ярмуш.

Как подчеркнула юрист, речь идёт о публичных актах.

«Надругательство — всегда как публичный акт, как определённый вызов. Если кто-то будет производить действия, которые могут быть расценены как надругательство над паспортом (а обычно это делается для какого-то резонанса), это показывает желание человека оскорбить российское гражданство, Российскую Федерацию, российских граждан», — отметила собеседница RT.

Она также добавила, что лишение свободы — «справедливое наказание за подобные злонамеренные действия».

Ранее стало известно о том, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за надругательство над паспортом гражданина Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить