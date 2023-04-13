Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте

Российское Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте. Документ опубликован на портале проекта нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что предъявление гражданином России в электронном виде с помощью «Госуслуг» сведений из документов будет приравнено к предъявлению оригиналов этих документов.

Также проект предполагает, что предъявление сведений с использованием приложения «Госуслуг» будет добровольным.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.