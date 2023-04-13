Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте
- РИА Новости
Документ предполагает, что предъявление гражданином России в электронном виде с помощью «Госуслуг» сведений из документов будет приравнено к предъявлению оригиналов этих документов.
Также проект предполагает, что предъявление сведений с использованием приложения «Госуслуг» будет добровольным.
Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.