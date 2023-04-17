Х5 Group приобретёт компанию «Тамерлан», владеющую сетями «Покупочка» и «Га-га»
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ретейлера.
Уточняется, что в «периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. м». Большая часть торговых точек работает в Волгоградской области.
Как отмечается в сообщении, соответствующий шаг позволит компании расширить своё присутствие на юге России.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба разрешила X5 Group приобрести «Тамерлан».