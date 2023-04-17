Х5 Group приобретёт компанию «Тамерлан», владеющую сетями «Покупочка» и «Га-га»

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Ретейлер X5 Group договорился о покупке 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», являющегося владельцем дискаунтеров «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетов «Га-га».
Х5 Group приобретёт компанию «Тамерлан», владеющую сетями «Покупочка» и «Га-га»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ретейлера.

Уточняется, что в «периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. м». Большая часть торговых точек работает в Волгоградской области.

Как отмечается в сообщении, соответствующий шаг позволит компании расширить своё присутствие на юге России.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба разрешила X5 Group приобрести «Тамерлан».

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