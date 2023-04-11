Федеральная антимонопольная служба разрешила владельцу «Пятёрочки» приобрести «Тамерлан»
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Как говорится в сообщении службы, сделка возможна при условии исполнения предписания ФАС.
Отмечается, что смена собственника не должна оказать негативное влияние на контрагентов принадлежащих «Тамерлану» торговых сетей.
Также должны быть приняты меры с целью упрощения доступа социально значимых продуктов питания на прилавки.
Кроме того, ФАС потребовала распространить действующие в Х5 Group добровольные социальные обязательства на приобретаемые торговые сети.
Полный перечень условий ФАС опубликован на сайте службы.
В феврале Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».