Федеральная антимонопольная служба разрешила владельцу «Пятёрочки» приобрести «Тамерлан»

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Федеральная антимонопольная служба разрешила компании X5 Group (владельцу «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика») приобрести 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», которое владеет торговыми сетями «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га».
Федеральная антимонопольная служба разрешила владельцу «Пятёрочки» приобрести «Тамерлан»
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Как говорится в сообщении службы, сделка возможна при условии исполнения предписания ФАС.

Отмечается, что смена собственника не должна оказать негативное влияние на контрагентов принадлежащих «Тамерлану» торговых сетей.

Также должны быть приняты меры с целью упрощения доступа социально значимых продуктов питания на прилавки.

Кроме того, ФАС потребовала распространить действующие в Х5 Group добровольные социальные обязательства на приобретаемые торговые сети.

Полный перечень условий ФАС опубликован на сайте службы.

В феврале Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».

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