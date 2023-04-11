Федеральная антимонопольная служба разрешила владельцу «Пятёрочки» приобрести «Тамерлан»

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании X5 Group (владельцу «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика») приобрести 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», которое владеет торговыми сетями «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га».

Как говорится в сообщении службы, сделка возможна при условии исполнения предписания ФАС.

Отмечается, что смена собственника не должна оказать негативное влияние на контрагентов принадлежащих «Тамерлану» торговых сетей.

Также должны быть приняты меры с целью упрощения доступа социально значимых продуктов питания на прилавки.

Кроме того, ФАС потребовала распространить действующие в Х5 Group добровольные социальные обязательства на приобретаемые торговые сети.

Полный перечень условий ФАС опубликован на сайте службы.

В феврале Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».