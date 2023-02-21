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ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира»

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Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».
ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира»
  • Gettyimages.ru

«ФАС согласовала ООО «Альмира» приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC», — сообщило ведомство в Telegram.

В ФАС отметили, что всего на территории России по состоянию на июнь 2022 года по системе франчайзинга действовало 1058 партнёрских ресторанов быстрого питания KFC. В конце ноября 2022 года франшиза на управление этими ресторанами перешла от «Ям Ресторантс Раша» к «Смарт Сервис Лтд».

«214 из этих ресторанов принадлежат компании AmRest. В результате сделки они перейдут в собственность компании «Альмира», которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов»", — добавили в службе.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs GmbH.

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