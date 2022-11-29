ФАС получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией

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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh.
ФАС получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий ФАС. 

«Немецкая компания планирует приобрести права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех», — заявили в ФАС.

Также в службе заявили, что в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами.

Ранее ФАС России удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.

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