ФАС получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в России немецкой компанией Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий ФАС.

«Немецкая компания планирует приобрести права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех», — заявили в ФАС.

Также в службе заявили, что в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами.

Ранее ФАС России удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.