Загрызших ребёнка в Оренбурге собак вновь выпустят на свободу

В мэрии Оренбурга заявили, что собак, загрызших восьмилетнего ребёнка, уже отловили представители специализированной организации, но по закону их придётся выпустить на свободу через три недели.

Об этом говорится на сайте мэрии.

Более того, по заявлению мэрии, в стае находились три собаки с бирками — по закону они не подлежат даже изъятию и должны жить в привычной среде обитания.

«Четыре небиркованные особи специалисты забрали. В соответствии с нормами всё того же федерального закона после совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания — после стерилизации и установки бирки», — поясняет мэрия.

Вместе с тем в администрации города рассказали, что в управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга сигналы о бродячих собаках с Кольцевой улицы поступали неоднократно. Безнадзорных животных забирали, однако по истечении срока передержки их приходилось вновь возвращать на место их обитания.

Отмечается, что власти города проводят работу по данной проблеме, но не имеют права «выйти за рамки закона», а «отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.

Жительница Оренбурга Людмила рассказала RT, что стаи бездомных собак давно представляют угрозу в городе и ещё до трагедии с восьмилетним мальчиком, которого загрызла стая, люди жаловались на проблему городским властям.