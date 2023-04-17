Учёный Богачёв посоветовал следить за здоровьем в период высокой солнечной активности

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал, что учёные ожидают очередной всплеск солнечной активности в конце 2023 — начале 2024 года.

«Достоверно установлено, что каждые 11 лет Солнце переходит в состояние высокой активности — то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, он легко прогнозируется», — сообщил учёный в интервью Радио Sputnik.

По его словам, людям с чувствительной кожей, а также метеозависимым следует быть внимательнее к своему здоровью. Так, несмотря на то что атмосфера обеспечивает защиту от солнечного излучения, люди с различной чувствительностью кожи должны принимать меры предосторожности, отметил Богачёв.

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