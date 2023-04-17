Самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота провели учения по поиску подводных лодок
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — говорится в сообщении.
Также экипажи Ту-142 выполнили полёты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.