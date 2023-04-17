Самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота провели учения по поиску подводных лодок

Противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота России провели учения по поиску и отслеживанию подводных лодок условного противника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — говорится в сообщении.

Также экипажи Ту-142 выполнили полёты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.